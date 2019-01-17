Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, подозреваемого в краже

Ведется розыск 43-летнего мужчины, сообщили в МВД Карелии.

Полиция разыскивает Кирилла Ч., 1975 года рождения. Мужчину подозревают в краже.

Всех, кому известно местонахождение разыскиваемого, просьба сообщать об этом по телефонам в Петрозаводске: 8-911-401-83-56, (814-2) 755-000, 73-98-12.

Конфиденциальность гарантируется.