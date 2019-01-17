Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, подозреваемого в краже

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Ведется розыск 43-летнего мужчины, сообщили в МВД Карелии.
Полиция разыскивает Кирилла Ч., 1975 года рождения. Мужчину подозревают в краже.
Всех, кому известно местонахождение разыскиваемого, просьба сообщать об этом по телефонам в Петрозаводске: 8-911-401-83-56, (814-2) 755-000, 73-98-12.
Конфиденциальность гарантируется.
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