Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, подозреваемого в магазинной краже

Сотрудники устанавливают личность мужчины, запечатленного на фотографии.
Сотрудники отдела полиции № 2 УМВД Петрозаводска устанавливают личность мужчины, запечатленного на фотографии. Он подозревается в хищении товара из сетевого магазина, сообщили 5 ноября в пресс-службе МВД Карелии.
«Всех, кто располагает сведениями о разыскиваемом, просим звонить в полицию по телефонам: 89114010007 или 02», — написали в источнике.
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