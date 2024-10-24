Полиция Петрозаводска разыскивает обвиняемого в преступлении голубоглазого красавца

Молодой человек скрылся от суда.
Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают Александра Андреевича С., 1997 года рождения.
Молодого человека, как сообщили в МВД Карелии, обвиняют в имущественном преступлении. Он скрылся от суда.
Полиция просит всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого, сообщить информацию по номеру телефона: 8 981 402 0614.
Конфиденциальность гарантируется, отметили в МВД Карелии.
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