Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в краже

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Всех, кто видел этого человека, просят сообщить о его возможном местонахождении.
Отделом уголовного розыска Отдела полиции №1 Управления МВД России по Петрозаводску разыскивается обвиняемый в совершении преступления предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража) Андрей Валерьевич Н., 1968 года рождения.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефону: 8-953-547-34-64 или 02 (с мобильного - 102).
Конфиденциальность гарантируется.
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