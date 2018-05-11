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Новости. Криминал
12:40, 11 Мая 2018

Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в краже

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Всех, кто видел этого человека, просят сообщить о его возможном местонахождении.

Отделом уголовного розыска Отдела полиции №1 Управления МВД России по Петрозаводску разыскивается обвиняемый в совершении преступления предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража) Андрей Валерьевич Н., 1968 года рождения.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефону: 8-953-547-34-64 или 02 (с мобильного - 102).

Конфиденциальность гарантируется. 

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