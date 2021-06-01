Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемых в преступлениях (ФОТО)

В Петрозаводске полицейские разыскивают двух мужчин, подозреваемых в различных преступлениях, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемый в совершении преступления, связанного с оборотом наркотиков, 35-летний Алексей Викторович В., скрывшийся от органов дознания.

Также полицейские разыскивают обвиняемого в мошенничестве 35-летнего Павел Андреевич Л. Он может находиться как на территории Карелии, так и за её пределами.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемых, полиция просит сообщить по телефонам: +7-931-702-16-70 или 02 (с мобильного — 102).