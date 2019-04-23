Полиция Петрозаводска разыскивает пропавшего без вести мужчину

С марта он не выходит на связь с родственниками, сообщили в МВД Карелии.

Полицией Петрозаводска разыскивается без вести пропавший Степан Т. 1993 года рождения.

С марта он не выходит на связь с родственниками.

Всех лиц, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать значимые сведения по телефонам: 8(911)40-18-356, 8(981)402-06-14, (814-2) 75-50-00, или 02, с мобильного 102.