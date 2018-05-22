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Новости. Происшествия
11:00, 22 Мая 2018

Полиция Петрозаводска разыскивает ребенка

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Мальчик ушел из дома пять дней назад.

Полицией Петрозаводска разыскивается несовершеннолетний Никита А., 18.12.2004 года рождения.

21 мая от родственников поступило сообщение о том, что 17 мая он ушел из дома на Октябрьском проспекте и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 12-15 лет, рост 140-150 см, волосы русые короткие, среднего телосложения.

Был одет: футболка желто-зеленая, черная кофта, бейсболка черного цвета, синие кеды с белыми вставками. При себе имел школьный рюкзак.

Всех, имеющих информацию о местонахождении подростка или видевших его после 17 мая, просят сообщить об этом по телефонам 8-911-415-25-87 или 02 (с мобильного - 102).

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