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Полиция Петрозаводска разыскивает водителя, прокатившего пешехода на капоте (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
13:12, 18 Сентября 2020
фото: коллаж © кадры из видео/камеры "Сампо.ру"
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Водитель Renault совершил ДТП и скрылся с места аварии, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Напомним, в четверг в 19.17 на пересечении улицы Ленинградской и проспекта Первомайского легковой автомобиль сбил молодого человека, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Сбежавший с места аварии водитель управлял Renault Logan.

А сегодня в 8.37 в районе дома № 64 по Первомайскому проспекту другой водитель Renault Logan не предоставил преимущества в движении пешеходу, переходившему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.



Госавтоинспекция Петрозаводска проводит проверку и просит помощи в установлении государственных регистрационных знаков автомобилей. 

Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просят связаться с дежурной группой ГИБДД по телефону 715-900, 78-44-44.

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