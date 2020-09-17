Полиция Петрозаводска разыскивает водителя, прокатившего пешехода на капоте (ВИДЕО)

Водитель Renault совершил ДТП и скрылся с места аварии, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Напомним, в четверг в 19.17 на пересечении улицы Ленинградской и проспекта Первомайского легковой автомобиль сбил молодого человека, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Сбежавший с места аварии водитель управлял Renault Logan.

А сегодня в 8.37 в районе дома № 64 по Первомайскому проспекту другой водитель Renault Logan не предоставил преимущества в движении пешеходу, переходившему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.







Госавтоинспекция Петрозаводска проводит проверку и просит помощи в установлении государственных регистрационных знаков автомобилей.



Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просят связаться с дежурной группой ГИБДД по телефону 715-900, 78-44-44.