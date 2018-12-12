Полиция Петрозаводска разыскивает женщину, подозреваемую в краже

Женщина объявлена в федеральный розыск, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска ведет розыск подозреваемой в совершении кражи. 36-летняя Анастасия Ф. скрылась от органов дознания. Она находится в федеральном розыске.

Особая примета – родинка под левым глазом.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщать по телефонам: 8-953-533-27-34 или 02 (с мобильного – 102).