Полиция Петрозаводска задержала юнца, забравшего деньги у 92-летней жертвы мошенников

Молодой человек из Новосибирска зарабатывал деньги на обмане пожилых жителей Петрозаводска.

В минувшую пятницу, 17 февраля, в дежурную часть полиции поступило заявление от 92-летней петрозаводчанки. Она сообщила, что нее обманом выманили личные сбережения.

Незадолго до этого женщине позвонили на стационарный телефон. Неизвестные сообщили, что её внучка стала виновницей ДТП, ей грозит уголовная ответственность.



Чтобы избежать наказания, необходимо срочно оплатить лечение пострадавшего. За «спасение» родственницы пенсионерка заплатила 60 тысяч рублей. Деньги забрал курьер.

Полицейские задержали подозреваемого, 20-летнего жителя Новосибирска. Молодой человек признался, что о таком способе заработка узнал из интернета. Сначала он отправился в Санкт-Петербург, затем в Карелию. Здесь он успел «отработать» только один заказ: вырученные деньги перечислил пособникам, себе оставил процент – 15 тысяч рублей. Выехать на следующий адрес курьеру помешали оперативники.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, рассказали в МВД Карелии.