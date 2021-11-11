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Полиция призвала жителей Карелии на борьбу с наркоманией

Новости. Общество
18:00, 11 Ноября 2021
фото: © pixbay.com

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В Петрозаводске пройдет операция «Дети России», направленная на профилактику незаконного оборота наркотиков, сообщили в МВД Карелии.

С 15 ноября по 24 ноября 2021 года в Петрозаводске запланировано проведение комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России». Цель — профилактику незаконного оборота наркотиков и формирование у подростков негативного образа «наркомана». В проведении операции будут участвовать представители комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, медицинских и образовательных организаций, а также общественные организации.

Полиция просит граждан не оставаться в стороне в вопросах борьбы с наркоманией. Всех, обладающих информацией о торговцах наркотиками или местах сбыта, а также о людях, косвенно связанных с оборотом наркотиков (предоставляющих квартиры под притоны или рекламирующих запрещенные вещества), правоохранители просят сообщать в отделы или дежурную часть УМВД России по Петрозаводску по телефонам:

Отдел полиции № 1 УМВД России по г. Петрозаводску, тел.: 739-154;

Отдел полиции № 2 УМВД России по г. Петрозаводску, тел.: 739-240;

Отдел полиции № 3 УМВД России по г. Петрозаводску, тел.: 755-000;

Дежурная часть УМВД России по г. Петрозаводску, тел.: 715-327 или 112.

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Комментарии

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кир
2021-11-11 19:03:22
Поддерживаю всех некурящих и непьющих. :)
Непьющий
2021-11-11 18:39:41
Проще сказать: если в советское время из дебилов делали человека,то последние 25-30 лет : из людей наделали дебилов ..потому вряд ли что то изменится, ведь главная проблема, что и наверху это всех устраивает..., тем более,что их дети живут и учатся за границей....
oтo
2021-11-11 18:21:09
Беда не приходит одна. В обществе нет потребности бороться с наркоманией, потому как огромная часть людей курит и пьёт. А это тоже наркотики. :)
Неравнодушный
2021-11-11 18:37:08
oтo, да, причём самые мощные.
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