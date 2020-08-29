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Полиция призывает жителей Карелии повторить правила финансовой грамотности

Новости. Криминал
13:07, 30 Августа 2020
фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС
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Полиция регулярно фиксирует новые случаи обмана пользователей мобильных телефонов и сети Интернет, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На уловки злоумышленников попадаются как представители старшего поколения, так и молодые люди. Многие из них теряют очень крупные суммы, доверившись аферистам.

Полиция рекомендует всем жителям республики напомнить своим родственникам, особенно тем, кто в возрасте, основные правила финансовой грамотности и безопасного ведения сделок в интернете:

- Информацию о деньгах следует проверять исключительно через официальные каналы. Указание реквизитов банковской карты по требованию неизвестных – распространённая ошибка, которую совершают жертвы мошенников;

- Для покупок в сети используйте только проверенные интернет-площадки, с долгой доменной историей, имеющие отзывы в различных посторонних источниках. Также не следует переводить деньги на банковские счета неизвестных лиц;

- При поступлении вам предложений о получении компенсаций, проверьте информацию самостоятельно в компетентных источниках. Как бы заманчиво ни звучали обещания неизвестных, сохраняйте контроль над эмоциями и не переводите собственные накопления посторонним.

Распространённые схемы дистанционного мошенничества можно найти здесь.

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