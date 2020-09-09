Полиция продолжает разыскивать пропавшего в Карелии пенсионера

О местонахождении мужчины ничего не известно с 6 августа, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Пряжинского района продолжает розыск 67-летнего Александра Б., жителя Петрозаводска.

6 августаон ушел в лес за грибами в районе СНТ "Койдо" (поселок Матросы), предположительно, на территорию между озерами Черное и Угольное.

Был одет в черный флисовый джемпер, синие брюки, резиновые сапоги и серую кепку.

Полиция просит всех, кто располагает сведениями, которые могут помочь в розыске гражданина, сообщить их по номерам телефонов: 8(814-56) 3-29-60, 3-29-68, +7-906-207-75-88.