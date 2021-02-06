Полиция разыскивает молодых людей, похитивших запчасти с люксового автомобиля в Петрозаводске (ВИДЕО)

МВД Карелии просит помочь в розыске молодых людей, которые похитили запчасти с дорогой иномарки на Ключевой.

Участковый уполномоченный отдела полиции Петрозаводска устанавливает личности и местонахождение подозреваемых.

Известно, что в начале января в микрорайоне Ключевая на улице Корабелов неустановленные молодые люди похитили запчасти с люксового автомобиля немецкой марки. Их действия зафиксировала камера наружного наблюдения.



Всех, кому что-либо известно о разыскиваемых, полиция просит сообщить по телефону: +7-999-094-55-27. Конфиденциальность гарантируется.