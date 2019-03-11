Полиция разыскивает пропавшего без вести петрозаводчанина

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Мужчина ушел из дома 1 марта, был одет во все темное, сообщили в МВД Карелии.
Разыскивается пропавший без вести Юрий Б., 1961 года рождения. Местонахождение его неизвестно с 1 марта.
Приметы: рост около 165 см, волосы светло-русые, худощавого телосложения.
Был одет в удлиненную куртку темного цвета, темно-синие брюки, черные ботинки, вязанную шапку темного цвета.
Всех, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить об этом по телефонам: 8-911-415-25-87, 8-953-547-34-64 или 02 (с мобильного – 102).
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