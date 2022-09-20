Полиция разыскивает жителя Петрозаводска, скрывшегося от суда

Подозреваемый в преступлении петрозаводчанин скрылся от суда и был объявлен в розыск, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают обвиняемого в краже, скрывшегося от Петрозаводского городского суда Юрия Владимировича Д. 1996 года рождения.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефонам: 8 953 549 69 78, 8 8142 739 240, или 02.
Конфиденциальность гарантируется.
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