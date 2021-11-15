Полиция в Карелии разыскивает бомжа, подозреваемого в преступлении

В Прионежском районе разыскивается Василий Т., подозреваемый в имущественном преступлении, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Прионежскому району разыскивают Василия Т. 1981 года рождения, который подозревается в совершении имущественного преступления.

Разыскиваемый не имеет определённого места жительства, может находиться на территории Прионежского, Сортавальского, Пряжинского районов или Петрозаводска.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать информацию по номерам телефонов дежурной части ОМВД: 8(814)-257-96-16, 8(814)-273-90-22. Конфиденциальность гарантируется.