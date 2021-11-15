890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Движение транспорта на трассе «Кола» в Карелии будет ограничено до конца следующего года
Сегодня 08:05
Появились фото жесткого ДТП на севере Карелии, где пострадал водитель внедорожника 2
22.12.2021 14:42
В День энергетика спикер горсовета Петрозаводска Надежда Дрейзис вспомнила о жизни на Колыме 14
22.12.2021 14:13
МЧС вновь предупреждает жителей Карелии о надвигающемся снегопаде 5
22.12.2021 17:07

Полиция в Карелии разыскивает бомжа, подозреваемого в преступлении

Новости. Общество
11:43, 23 Декабря 2021
фото: © МВД Карелии

Новости партнеров

В Прионежском районе разыскивается Василий Т., подозреваемый в имущественном преступлении, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Прионежскому району разыскивают Василия Т. 1981 года рождения, который подозревается в совершении имущественного преступления.

Разыскиваемый не имеет определённого места жительства, может находиться на территории Прионежского, Сортавальского, Пряжинского районов или Петрозаводска.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать информацию по номерам телефонов дежурной части ОМВД: 8(814)-257-96-16, 8(814)-273-90-22. Конфиденциальность гарантируется.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2021-12-23 13:21:17
Гламурный такой бомж.
Экспeрд
2021-12-23 13:25:37
Саныч, впредь не употребляй слова, значения которых ты не знаешь. :)
Экспeрд
2021-12-23 12:17:14
За мешок картошки, а другие миллиардами :)
кир
2021-12-23 11:56:14
Ваши проблемы. Деньги, когда будете писать?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.12.2021, 09:00
Как изменится пенсионный возраст в 2022 году
18.12.2021, 12:06
В Карелию идут морозы до минус 30 градусов
22.12.2021, 09:12
Более тысячи домов в Петрозаводске останутся в четверг без тепла и горячей воды
17.12.2021, 14:46
Жительница Петрозаводска зарезала сожителя с любовницей прямо в постели
16.12.2021, 18:11
В поселке Карелии разразился скандал на публичных слушаниях
18.12.2021, 16:17
Автомобили раскидало по дороге после жесткого ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Чтиво

21.12.2021 15:41
Личное мнение
«Прославляющим Отечество» выплатят по 150 тысяч 15
Номинантов на высшую литературную премию Карелии определят московские поэты, прозаики, публицисты и критики. 
Местному самоуправлению в России посвящается 15
17.12.2021 15:57
«От своих решений не отказываюсь» 23
15.12.2021 14:38
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»