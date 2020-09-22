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Полиция в районе Карелии ищет вандалов, которые не любят поселок Муезерский

Новости. Происшествия
13:55, 23 Сентября 2020
фото: администрация Муезерского района
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В Муезерском районе разыскиваются хулиганы, повредившие арт-объект "Мы любим Муезерский".

Как сообщается в паблике администрации Муезерского района, сотрудники полиции устанавливают лиц, повредивших арт-объект "Мы любим Муезерский".

Отмечатеся, что в ночь с 12 на 13 апреля неустановленное лицо, находясь на площади рядом со зданием администрации посёлка Муезерский, расположенной по ул.Октябрьская, д.28А, повредило арт-объект "Мы любим Муезерский", принадлежащий администрации Муезерского.

Всех, кому что-нибудь известно о лицах, причастных к совершению указанного преступления, или были свидетелями данного преступления, просят сообщить по телефонам: 8 814 55 34 400, 8 953 53 84 322, 8999 09 45 077.

Конфиденциальность гарантируется.

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Комментарии

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кир
2020-09-23 14:18:06
Стройотряд из Петрозаводска им школу помогал строить. Бездарные учителя в этой школе не научили своих подопечных человеческой жизни в обществе людей. О родителях даже нет речи. Бездарные менты в посёлке месяцами ищут вандалов, хотя там все на виду. Так и живем.
zanoza
2020-09-23 14:03:27
В апреле вандалы повредили арт-объект, а искать их стали только сейчас? Ну и реакция! :)
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