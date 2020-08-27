Полиция заинтересовалась госпитализацией Навального

Сотрудники транспортной полиции начали доследственную проверку в связи с госпитализацией оппозиционера Алексея Навального.

"Проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в Омске", – говорится в пресс-релизе управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

Полиция уже осмотрела номер в томской гостинице, где остановился Навальный, а также часть местности по его маршруту, пишет "Интерфакс".

В управлении сообщили, что следователями в ходе проверки изъято более 100 предметов, которые могут иметь доказательное значение в расследовании. Также были изучены данные систем видеонаблюдения, проводится более 20 различных криминалистических исследований (судебно-медицинские, биологические, физико-химические).

В свою очередь Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщает, что проверка обстоятельств госпитализации Навального была инициирована сразу же после ухудшения его состояния.



Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили сильнодействующих или наркотических веществ в рамках этой проверки.

Напомним, Навальному стало плохо 20 августа во время авиаперелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где находящегося в коме оппозиционера поместили в реанимацию. 22 августа его перевезли на лечение в берлинскую клинику Charite.

24 августа врачи Charite сообщили, что результаты обследования Навального говорят о том, что его отравили. По их мнению, речь идет об интоксикации субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы, однако конкретное вещество пока не установлено. Омские медики в свою очередь заявили, что исследования на наличие в организме оппозиционера ингибиторов холинестеразы дали отрицательный результат.

Российские власти считают, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального пока рано.