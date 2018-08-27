Полиция запретила покидать город юному петрозаводчанину, разобравшему чужое авто

В Петрозаводске 17-летний подросток стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

Житель Петрозаводска сообщил в полицию о том, что ночью неизвестные украли его автомобиль. По его словам, машина была не на ходу и уже несколько месяцев стояла возле дома. Утром в один из августовских дней владелец не обнаружил ее на привычном месте. Причиненный ущерб составил 40 тысяч рублей.

Устанавливая обстоятельства совершения преступления, полицейские изучили записи уличных камер видеонаблюдения.

На одной из них было видно, как мужчина толкает автомобиль потерпевшего в сторону гаражного кооператива.

Спустя два дня в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции нашли машину в одном из боксов. К тому времени она была уже почти полностью разобрана на запчасти.

По словам владельца гаража, машину пригнал один из его знакомых. Им оказался 17-летний петрозаводчанин, который и стал подозреваемым в уголовном деле.

На время расследования молодому человеку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.