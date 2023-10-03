Полмиллиарда рублей потратили на видеоигры в Карелии

Карельский геймеры потратили на видеоигры 501 миллион рублей в 2023 году.

В течении 2023 года карельские геймеры потратили на видео игры 501 миллион рублей. Такие данные приводят в онлайн-школе геймдева XYZ School.

Как уточнили в компании, результаты были получены благодаря опросу геймеров в разных регионах страны, в том числе в Карелии, а также анализу состояния рынка.

Кроме того, удалось уточнить структуру рынка. Выяснилось, что 39% геймеров покупают игры только через официальные каналы, 34% — официально и через посредников, 9% — только у посредников. При этом 18% пользователей не покупают их, предпочитая пиратские копии.