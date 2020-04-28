Полная модернизация системы водоснабжения проводится в Сортавале

Уже работает реконструированная насосная станция второго подъема, строится станция первого подъема и водоочистное сооружение, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

Модернизация системы водоснабжения проводится по программе приграничного сотрудничества Karelia CBC и региональной программе "Чистая вода" нацпроекта "Экология".

Одним из трех ключевых объектов системы городского водоснабжения станет водозаборная станция первого подъема в районе поселка Лахденкюля. Станция будет забирать воду из Ладожского озера и подавать ее в разводящую сеть города Сортавала и прилегающих поселков.

"Одна из наиболее технически сложных стадий проекта завершена. Колодец диаметром 6,5 метров опущен в прибрежной зоне до проектных отметок. Оголовки будущего водозабора установлены в точках забора воды на глубине 15 метров. В настоящий момент ведутся работы по подготовке к укладке водоводов. Подрядчик, ООО "Управление механизированных работ КСМ", готовится в течение второго-третьего кварталов этого года уложить трубы в акваторию Ладожского озера", − сообщил генеральный директор ООО "Карелводоканал" Андрей Романчик.

Станция первого подъема сконструирована таким образом, что подача воды в приемный колодец станции происходит без электричества, вода будет идти самотеком. Это позволит оптимизировать затраты на электроэнергию.

Старый водозабор построен в 1950-60-х годах, строительство новой станции повысит качество подаваемой воды.

Пусконаладочные работы на станции первого подъема планируется начать в первом квартале 2021 года.

Отсюда с помощью насосов вода будет поступать на станцию второго подъема, которая находится уже в самом городе. Две недели назад она возобновила работу после масштабной реконструкции. Проведен капитальный ремонт, полностью заменено все оборудование. Здание утеплено и соответствует требования энергоэффективности.

Модульная автоматическая насосная станция реализована на базе насосов Grundfos. Производительность каждого насоса − 125 метров кубических в час. Одновременной работы двух насосов из пяти хватает для того, чтобы полностью обеспечивать город водой в нужном объеме.

"В течение одной ночи мы осуществили остановку водоснабжения города, полный слив воды из трубопроводной системы, врезку новых трубопроводов в разводящую сеть города, подключение и настройку станции. С 8 часов утра вода была подана в централизованную систему города и к 11 часам вода дошла до самых отдаленных потребителей", − рассказал Андрей Романчик.

В здании осталось закончить косметический ремонт и завершить настройку оборудования.

Рядом по национальному проекту "Экология" будет построен еще один важный для системы водоснабжения города Сортавала объект − водоочистная станция. Ее укомплектуют современной системой фильтрации и системой ультрафиолетового обеззараживания.

Полностью систему водоснабжения города Сортавала планируется модернизировать к ноябрю 2021 года. В результате существенно улучшится качество подаваемой питьевой воды.