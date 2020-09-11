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Полпред президента Александр Гуцан посетил Карелию (ФОТО)

Новости. Общество
09:00, 12 Сентября 2020
фото: © Управление пресс-службы главы Карелии
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Александр Гуцан совместно с главой Карелии Артуром Парфенчиковым и ректором Госуниверситета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова Сергеем Барышниковым посетили Беломорско-Онежский филиал учреждения в Петрозаводске.

С 2015 по 2020 год университет вложил в развитие филиала 50 млн рублей. Программой модернизации предусмотрено обновление еще более чем на 100 млн рублей.

Как сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии, Александру Гуцану показали отремонтированные классы, комнаты общежития, в которых ремонт сделан частично, столовую, а также учебно- тренажёрный центр с уникальным оборудованием. Здесь занимаются не только студенты, но и проходят переподготовку капитаны судов.

Между тем филиалу требуется дальнейший ремонт и реконструкция, в том числе здания общежития, необходимо продолжить обустройство учебных аудиторий, актового зала, столовой, благоустроить прилегающую территорию.

В ходе осмотра Беломорско-Онежского филиала Госуниверситета морского и речного флота обсуждались вопросы дальнейшей модернизации учебного заведения.

Напомним, Гуцан предложил главе Карелии создать региональный орган, который будет следить за исполнением ФЦП.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-09-12 10:15:45
Нищие! У нас на рокировку ненужных статуй 100млн в год тратят!
Вася
2020-09-12 09:39:44
Бабка Валя порядок наведет.
Зритель
2020-09-12 09:33:16
Рано ещё посещать,у нас одна сторона дома не докрашена? Третий месяц....
Или главное: создать очередной " Орган", который.....ля,ля,ля....
Гость
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