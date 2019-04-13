Полпред президента в СЗФО обозначил главные проблемы Карелии

Во время своего визита в Карелию полномочный представитель президента РФ на Северо-Западе Александр Гуцан показал, где региональные и местные власти не дорабатывают.

В пятницу в Петрозаводск прилетел полномочный представитель президента РФ на Северо-Западе Александр Гуцан. Это его первый визит в Карелию в данной должности.

В правительстве Карелии представитель Путина обозначил ряд проблем и задач, которыми региональные власти, а также органы местного самоуправления должны заняться в первую очередь.

"Существует ряд проблемных вопросов, на которые хотелось бы обратить внимание руководства республики и органов местного самоуправления, - отметил Гуцан. - В первую очередь, требуется решение и принятие дополнительных мер по формированию комфортных условий для проживания граждан. Это задача номер один".

Где еще не дорабатывают карельские власти, читайте в материале "Столицы на Онего".