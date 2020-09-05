"Получается, что человек, нанесший такие травмы несовершеннолетней девочке, спокойно сможет жить дальше спустя всего 3,5 года"

Общественники Карелии просят по закону наказать обвиненного в педофилии поисковика Юрия Дмитриева.

Руководители благотворительных организаций Карелии, а также детский омбудсмен республики Геннадий Сараев обратились в Верховный суд РК с просьбой наказать Юрия Дмитриева, обвиненного в педофилии, в соответствии с законом и лишить его свободы на срок от 12 до 20 лет, а не на 3,5 года, как было решено первой инстанцией.

Как стало известно "Столице на Онего", представители общественных организаций Карелии, многие годы занимающиеся защитой детей, помогающие больным детям и их семьям, высказали свое отношение к "делу Дмитриева" и вынесенному приговору суда. Директор благотворительного фонда "Доброе сердце" Екатерина Никитина, а также руководитель благотворительного фонда "Мама-Дом" Людмила Набиренкова и детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев написали обращение (копии есть в редакции) в адрес председателя Верховного суда РК Анатолия Накваса с просьбой обратить внимание на рассмотрение апелляционных жалоб по делу Юрия Дмитриева.

руководитель благотворительной организации "Мама-Дом" Людмила Набиренкова считает, что данный приговор в будущем может быть использован как прецедент для данной категории дел, что приведет к многочисленным преступлениям в этой области из-за безнаказанности. "Мы очень опасаемся за детей, которые могут пострадать от таких же преступлений, за их психическое и физическое состояние. После совершенных преступлений такой категории у детей остаются психологические травмы на всю жизнь, а в данном случае получается, что человек, нанесший эти травмы, спокойно сможет жить дальше спустя всего 3,5 года".

Когда будет рассмотрена апелляция по делу Дмитриева и что написали общественники в своих обращениях в адрес председателя Верховного суда РК Анатолия Накваса, читайте здесь.