Получающие выплаты на рождение ребенка семьи освобождены от НДФЛ

Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий выплаты в связи с рождением ребенка от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

"Федеральным законом освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребёнка, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей", — сообщают "Вести Карелии".

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