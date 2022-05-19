Получивший пять лет колонии за взятки бывший председатель Госкомимущества Карелии Денис Косарев вышел на свободу

Экс-руководитель Госкомимущества Карелии Денис Косарев 18 мая вышел на свободу, так как исправительный центр при Сегежской ИК №7 и местная прокуратура не обжаловали решение горсуда о его условно-досрочном освобождении.

Как стало известно «Столице на Онего», 18 мая бывший председатель Госкомимущества Карелии Денис Косарев, в январе 2019 года приговоренный к 5 годам колонии строгого режима и 5 миллионам рублей штрафа, преимущественно, за взятки, на 5 месяцев и 17 дней раньше вышел на свободу и возвратился к своей семье в Петрозаводск. Этот факт нам подтвердил его адвокат Артем Черкасов.

«В течение предусмотренных законом 10 дней Сегежская прокуратура и представитель исправительного центра при ИК № 7, где с декабря 2020 года Косарев отбывал наказание на принудительных работах, не обжаловали решение городского суда, который 4 мая условно-досрочно, на 5 месяцев и 17 дней раньше освободил Дениса Косарева, - сообщил Артем Черкасов. –Поэтому решение суда об УДО Косарева вступило в законную силу и 18 мая он возвратился к семье в Петрозаводск».

Напомним, что в январе 2019 года петрозаводский суд признал Косарева виновным в совершении шести преступлений, преимущественно, получении взяток, и приговорил к 5 годам колонии строгого режима и 5 миллионам рублей штрафа. С мая того же года Косарев, ранее работавший в налоговой полиции Ленинградской области и замначальника налоговой службы Петрозаводска, отбывал наказание в специализированной колонии Республики Мордовия, где содержатся бывшие сотрудники правоохранительных органов.

Однако в декабре 2020 года Зубово-Полянский районный суд Мордовии, на территории которого находится эта колония, заменил Косареву не отбытую часть наказания (1 год 10 месяцев) принудительными работами, с удержанием 10% заработка в доход государства. Тогда же Косарев был переведен в исправительный центр при Сегежской ИК № 7.

В исправительном центре Косарев вначале был трудоустроен дворником, а последнее время был разнорабочим и одной из сегежских фирм. При этом 75% его заработка удерживали в счет погашения штрафа, и еще 10% ушли в доход государства. Кроме того, часть зарабатываемых осужденными, включая Косарева, средств, удерживаются за жилищно-коммунальные услуги благоустроенного общежития, где они проживают.

В судебном заседании прокурор и представитель исправительного центра возражали против предоставления УДО Косареву, ссылаясь на то, что он не до конца погасил назначенный ему приговором петрозаводского суда пятимиллионный штраф. Однако адвокат Артем Черкасов считает, что «неполная уплата штрафа не является самостоятельным основанием для отказа в условно-досрочном освобождении».

«Косарев старался погашать штраф по мере возможности, - сообщил журналисту Артем Черкасов. – Главное, что принял во внимание суд при предоставлении УДО – это положительная характеристика моего подзащитного во время его нахождения под следствием в ПФРСИ ИК № 9 Петрозаводска, а также во время отбывания им наказания в колонии Мордовии и в исправительном центре при сегежской колонии. За все это время у имеющего высшее юридическое образование Косарева не было взысканий, он добросовестно трудился и примерно себя вел».