890x80
Реклама
Полпред президента России приехал в Карелию
19.05.2022 13:01
Жителей петрозаводского микрорайона Древлянка предупреждают об отключениях электричества
19.05.2022 12:11
В Карелии ушел из жизни ветеран ОБХСС МВД — самой страшной спецслужбы СССР
19.05.2022 13:30
Полиция назвала причины лобового столкновения грузовика с легковушкой в Карелии (ФОТО)
19.05.2022 10:18
Выяснилось, что происходит с ценами на сахар в Карелии после спада ажиотажа
19.05.2022 12:06

Получивший пять лет колонии за взятки бывший председатель Госкомимущества Карелии Денис Косарев вышел на свободу

Новости. Общество
06:40, 20 Мая 2022
фото: Сергей Мятухин

Новости партнеров

Экс-руководитель Госкомимущества Карелии Денис Косарев 18 мая вышел на свободу, так как исправительный центр при Сегежской ИК №7 и местная прокуратура не обжаловали решение горсуда о его условно-досрочном освобождении.

Как стало известно «Столице на Онего», 18 мая бывший председатель Госкомимущества Карелии Денис Косарев, в январе 2019 года приговоренный к 5 годам колонии строгого режима и 5 миллионам рублей штрафа, преимущественно, за взятки, на 5 месяцев и 17 дней раньше вышел на свободу и возвратился к своей семье в Петрозаводск. Этот факт нам подтвердил его адвокат Артем Черкасов.

«В течение предусмотренных законом 10 дней Сегежская прокуратура и представитель исправительного центра при ИК № 7, где с декабря 2020 года Косарев отбывал наказание на принудительных работах, не обжаловали решение городского суда, который 4 мая условно-досрочно, на 5 месяцев и 17 дней раньше освободил Дениса Косарева, - сообщил Артем Черкасов. –Поэтому решение суда об УДО Косарева вступило в законную силу и 18 мая он возвратился к семье в Петрозаводск».

Напомним, что в январе 2019 года петрозаводский суд признал Косарева виновным в совершении шести преступлений, преимущественно, получении взяток, и приговорил к 5 годам колонии строгого режима и 5 миллионам рублей штрафа. С мая того же года Косарев, ранее работавший в налоговой полиции Ленинградской области и замначальника налоговой службы Петрозаводска, отбывал наказание в специализированной колонии Республики Мордовия, где содержатся бывшие сотрудники правоохранительных органов.

Однако в декабре 2020 года Зубово-Полянский районный суд Мордовии, на территории которого находится эта колония, заменил Косареву не отбытую часть наказания (1 год 10 месяцев) принудительными работами, с удержанием 10% заработка в доход государства. Тогда же Косарев был переведен в исправительный центр при Сегежской ИК № 7.

В исправительном центре Косарев вначале был трудоустроен дворником, а последнее время был разнорабочим и одной из сегежских фирм. При этом 75% его заработка удерживали в счет погашения штрафа, и еще 10% ушли в доход государства. Кроме того, часть зарабатываемых осужденными, включая Косарева, средств, удерживаются за жилищно-коммунальные услуги благоустроенного общежития, где они проживают.

В судебном заседании прокурор и представитель исправительного центра возражали против предоставления УДО Косареву, ссылаясь на то, что он не до конца погасил назначенный ему приговором петрозаводского суда пятимиллионный штраф. Однако адвокат Артем Черкасов считает, что «неполная уплата штрафа не является самостоятельным основанием для отказа в условно-досрочном освобождении».

«Косарев старался погашать штраф по мере возможности, - сообщил журналисту Артем Черкасов. – Главное, что принял во внимание суд при предоставлении УДО – это положительная характеристика моего подзащитного во время его нахождения под следствием в ПФРСИ ИК № 9 Петрозаводска, а также во время отбывания им наказания в колонии Мордовии и в исправительном центре при сегежской колонии. За все это время у имеющего высшее юридическое образование Косарева не было взысканий, он добросовестно трудился и примерно себя вел».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.05.2022, 11:26
Военкомат Петрозаводска ищет тех, кто хочет ненадолго стать контрактником
13.05.2022, 10:55
Плотина открыта: на Петрозаводск идет волна
13.05.2022, 06:40
Работники поликлиники в Карелии лишатся должностей из-за жалоб пациентов
17.05.2022, 09:50
Город в Приладожье Карелии стал самым дорогим из популярных направлений для отдыха летом
14.05.2022, 13:28
Несколько дачных кооперативов под Петрозаводском отрезаны от «большой земли» из-за потопа (ФОТО)
13.05.2022, 12:03
Синоптики рассказали, каким будет лето в России

Аналитика

19.05.2022 19:37
Обществоведение
«Никто не закрылся. Все работают»
О том, как выживают в нынешних условиях торговые центры Петрозаводска, мы поговорили с управляющей ТРЦ «Тетрис» Светланой Малегиной.
Тернистый путь к красивому водопаду
19.05.2022 11:09
Боднарчук продолжил судебную схватку с властью Карелии
16.05.2022 16:18
Что ждет торговые центры и кинотеатры под прессом санкций
13.05.2022 14:07
На каких условиях районы Карелии войдут в Петрозаводскую агломерацию
12.05.2022 14:47
Вся аналитика

Чтиво

18.05.2022 12:00
Кофе со сливками
Такой не железный «Железный человек»
Гость рубрики «Кофе со сливками» — первый в Карелии обладатель титула Ironmen, спортсмен и политик Тимур Зорняков.
«Как раньше уже не будет»
05.05.2022 13:00
Что делать при отмене туров
29.04.2022 13:51
архив чтиво

Медиа

Первый в Карелии Ironmen, спортсмен и политик Тимур Зорняков в гостях у «Кофе со сливками»
18.05.2022 13:23
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.