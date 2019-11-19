Полураздетая Анфиса Чехова залезла в холодную воду (ФОТО)

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Анфиса Чехова улетела в очередной отпуск.
Вместе с мамой и сыном Соломоном она отдыхает на средиземноморском побережье Турции, пишет "Комсомольская правда".
И хотя купальный сезон по всем календарным признакам в курортной Анталии уже закончился, погода стоит такая, что вполне можно загорать и купаться. Чем телеведущая и воспользовалась, решив провести школьные каникулы вместе с сыном в одном из местных пятизвездочных отелей.
"Водичка, конечно, прохладная. Но, ради фото, залезть в неё можно. Хотя, мама и Солик купаются. Они не такие мерзляки, как я. И детей тут много из воды не вылезает. Дети, вообще, я заметила, имеют какую-то отличную от взрослых термо- чувствительность", – написала Чехова.
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