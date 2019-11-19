Полураздетая Анфиса Чехова залезла в холодную воду (ФОТО)

Анфиса Чехова улетела в очередной отпуск.

Вместе с мамой и сыном Соломоном она отдыхает на средиземноморском побережье Турции, пишет "Комсомольская правда".

И хотя купальный сезон по всем календарным признакам в курортной Анталии уже закончился, погода стоит такая, что вполне можно загорать и купаться. Чем телеведущая и воспользовалась, решив провести школьные каникулы вместе с сыном в одном из местных пятизвездочных отелей.

"Водичка, конечно, прохладная. Но, ради фото, залезть в неё можно. Хотя, мама и Солик купаются. Они не такие мерзляки, как я. И детей тут много из воды не вылезает. Дети, вообще, я заметила, имеют какую-то отличную от взрослых термо- чувствительность", – написала Чехова.