Полуживой волк с бутылкой на голове случайно попал в кадр, и это его спасло

Друзья пришли в лес, чтобы поснимать природу, но наткнулись на несчастное животное.

Индийский волк, находящийся под угрозой исчезновения, был спасён от верной смерти после того, как его голова застряла в пластиковом контейнере. Хищник был обнаружен группой фотографов, которые снимали природу в районе озера в Нагпуре, пишет life.

По всей видимости, волк пытался достать из контейнера остатки еды, но застрял головой внутри. Со временем из-за отсутствия пищи его тело становилось всё более истощённым и слабым. Танай Панпалия, 26-летний бухгалтер из Нагпура, заметил животное, когда фотографировался с друзьями, и тогда они приступили к спасательной операции.

Позвонив в Департамент лесного хозяйства, мужчины два часа выслеживали волка, чтобы он никуда от них не ушёл до прибытия зоозащитников. По словам Танаи, в это время другие волки наблюдали за своим сородичем издалека.

"Это был пластиковый контейнер, который часто используется для хранения продуктов питания.

Жители деревни выбрасывают неиспользуемые контейнеры куда хотят, что приводит к таким происшествиям с дикими животными".

После того как с головы волка удалось снять контейнер, ветеринары стали обливать его водой, чтобы сбить температуру, а после отпустили в дикую природу. Животное быстро убежало и присоединилось к своей стае.