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Пользователей WhatsApp предупредили об отключении

Новости. Общество
21:30, 15 Марта 2021
фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В приложении WhatsApp стали появляться уведомления о новых правилах пользования и политике конфиденциальности.

Во всплывающем сообщении говорится, что в случае отказа от принятия условий учетная запись пользователей будет сохранена, однако у них не будет доступа к полной функциональности приложения, информирует РИА Новости.

"В течение короткого времени вы сможете принимать звонки и уведомления, но не сможете читать и отправлять сообщения", - говорится в уведомлении.

Для дальнейшего использования WhatsApp предлагается согласиться с представленными обновлениями.

Ранее стало известно, что 15 мая 2021 года наступает срок, когда пользователи WhatsApp должны будут принять новые правила пользования приложением. В противном случае им придется отказаться от него.

Ранее мессенджер обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личной информации корпорации Facebook, что вызвало резонанс у пользователей. В тексте соглашения написано, что WhatsApp как часть этой корпорации будет делиться со всем "семейством приложений" социальной сети необходимыми данными о пользователе. При этом в компании пояснили, что все личные разговоры будут оставаться под защитой сквозного шифрования, чтобы ни WhatsApp, ни Facebook не могли видеть личные сообщения.

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