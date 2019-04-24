Помещение бильярд-клуба в Петрозаводске выставлено на продажу

УК "ПРОФ-Менеджмент" объявила о планируемой продаже помещения, где размещается известный в Петрозаводске бильярдный клуб "12 футов".

В уведомлении о продаже говорится, что помещение в трехэтажном административном здании на улице Кирова сдано в долгосрочную аренду.

Оно продается как готовый бизнес, а также под собственную деятельность нового владельца.

За какую цену продается бильярд-клуб, узнайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".