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«Помогите!»: Дома смывает разлившийся ручей, из-за которого закрыли дорогу под Петрозаводском (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
00:22, 14 Мая 2022
фото: Глэмпинг "Елки на горке"/ВК

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Домики в глемпинге под Петрозаводском уходят под воду рядом с закрытой дорогой Петрозаводск - Лососинное.

Напомним, в минувшую пятницу, 13 мая, на 17 км трассы Петрозаводск - Лососинное разошелся из берегов ручей Кюльмей. Вода затопила дорогу, которую закрыли для всех видов транспорта. Но от топота пострадала не только трасса, но и глемпинг «Елки на горке».

«Вода с леса переливается через дорогу и топит дома. Там люди! Ребята пытаются бороться, вызвали трактор, вырыли траншеи! Но воды все больше! Темно! Помощи нет. Просто перегородили дорогу. Помогите!», - пишут в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», где опубликовали видео потопа.

Как пишут в группе «Елки на горки», глемпинг затапливает со второй половины пятницы.

«Разошелся из берегов наш ручей Кюльмей. Так как плотина озера Лососинное уже открыта, то мы взяли огонь на себя. Говорят, если плотину открыть больше, то затопит Петрозаводск. Поэтому пока что сражаемся со стихией своими силами», - рассказали в глемпинге.

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