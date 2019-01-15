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Новости. Общество
12:08, 15 Января 2019
фото: Валерий Поташов

СКАНДАЛ В НЮХЧЕ: Поморы не хотят отдавать детей в интернат

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В Карелии жители поморского села Нюхча организуют собрание в защиту своей школы.

Заявление правительства Карелии о том, что у республиканских властей нет планов по закрытию школы в поморском селе Нюхча, не убедило его жителей. Они намерены собраться в ближайшее воскресенье, 20 января, в сельском доме культуры, чтобы обсудить ситуацию вокруг образовательного учреждения, которому грозит оптимизация.

Как пояснила "Столице на Онего" одна из организаторов этого собрания Светлана Попова, в правительственном заявлении нет ни слова о том, что в нюхотской школе будет сохранено обучение учащихся с первого по девятый класс. Республиканские чиновники обещают сохранить школу, но жители села опасаются, что в Нюхче останется лишь начальное образование, а учащихся пятого-девятого классов отправят в интернат.   

Таким же туманным, по мнению нюхчан, оказался недавний ответ главы Карелии Артура Парфенчикова на обращение одного из педагогов школы. Губернатор заверил женщину, что в таких отдаленных населенных пунктах, как Нюхча, школа останется навсегда, но при этом написал, что кому-то из ребят, возможно, будет предложено кадетское образование в карельской столице. По словам Парфенчикова, республиканские власти договорились с руководством Президентского кадетского училища в Петрозаводске о квоте для детей из глубинки. Кроме того, планируется расширение общежития в Республиканском кадетском корпусе, где приоритет также будет отдан ребятам из сельской местности. В этом же сообщении губернатор подтвердил намерения провести серьезную реформу всего сельского образования в Карелии.

Как рассказала Светлана Попова, жители Нюхчи уже организовали инициативную группу за сохранение школы и направили петицию президенту страны Владимиру Путину, в которой выразили свое несогласие с планами республиканских властей по оптимизации сельского образования. "Я не хочу, чтобы мои дети учились в интернате!", - заявила Светлана Попова, которая сама является многодетной матерью.

Судя по всему, протестные настроения жителей поморского села обеспокоили карельских чиновников. Как стало известно "Столице на Онего", 16 января в Нюхчу должна приехать руководитель отдела образования администрации Беломорского района Татьяна Долинина, которая попытается успокоить педагогов и родителей школьников.

Напомним, накануне Старого Нового года жители Нюхчи начали сбор подписей под петицией к министру образования Карелии Александру Морозову и министру образования России Ольге Васильевой с требованием остановить политику реорганизации сельских школ. "Если нашу школу закроют, то наше поморское и историческое село, которому более 400 лет, умрет. Нас вынудят оставить наши работы и жилье, а ведь в нашей школе недавно был сделан капитальный ремонт, подключено электрическое отопление. Уже некоторые школы в селах и поселках Карелии закрыты. Жители Карелии давайте отстоим право наших детей жить и учиться дома, не в казенных домах-интернатах!", - говорится в петиции, которую за несколько дней подписали свыше тысячи человек.

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Комментарии

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zanoza
2019-01-15 13:32:41
"В этом же сообщении губернатор подтвердил намерения провести серьезную реформу всего сельского образования в Карелии" Капец сельским школам! :)
German
2019-01-15 12:45:58
Нюхча , Суоёки Питкяранта ….молодцы , отсюда видимо и возродится Карелия , с умными и требовательными с себе и власти гражданами .
" Права не дают , их берут " М. Горький .
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