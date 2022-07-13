Помощь попавшему в ДТП в Карелии мошенники оценили в миллион рублей

Злоумышленники, позвонившие жителям Петрозаводска, сообщили, что их родственники попали в ДТП и предлагали решить все проблемы за деньги.

О трех таких случаях сообщили в МВД Карелии.

Мошенники пытались убедить своих потенциальных жертв передать деньги через курьеров. Суммы, которые они запрашивали, составляли от 620 тыс. до 1 млн. рублей, но им не удалось их заполучить.

Ранее правоохранительные органы объяснили схему таких мошенничеств. Злоумышленники заявляют, что человек, якобы попавший в ДТП, виноват в гибели людей и находится под арестом, а чтобы «закрыть дело» нужно заплатить взятку. За деньгами приезжает ничего не подозревающий курьер и передает их мошеннику.