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Помощь водолазов требуется для дальнейших поисков исчезнувшего в Карелии мальчика

Новости. Общество
10:47, 07 Января 2021
фото: Водолазная группа "Добротворецъ" / https://vk.com/divers.dobrotvorec
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Водолазная группа, занимающаяся поиском исчезнувшего в Карелии шестилетнего Филиппа Мельника, нуждается в поддержке.

Водолазная группа "ДобротворецЪ" нуждается в помощи дайверов и водолазов с полным комплектом для погружений под лед (сертификат Ice дайвера) и подводных охотников. 

Водолазы ведут поиски пропавшего в поселке Хелюля шестилетнего Филиппа Мельника. Помощь им потребуется 10 и 11 января. Предстоит обследовать акваторию. Координаты штаба указаны в сообщении паблика водолазной группы "ДобротворецЪ".

По версии следствия, днем 28 декабря 6-летний Филипп Мельник, проживающий в поселке Хелюля Сортавальского района, вышел из дома и пропал. Мать ребенка попыталась самостоятельно отыскать сына, после чего обратилась в правоохранительные органы.

Приметы Филиппа Мельника: на вид 6 лет, худощавого телосложения, рост 116 см. Одет в синюю куртку, синие штаны, шапку с полосками, шарф бежевого цвета.

Лицам, обладающим какой-либо информацией о месте нахождения мальчика, необходимо обратиться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия по телефонам: 592-590, 89114373298, либо по телефону 02.

Ранее был опубликован фоторепортаж с места поисков исчезнувшего ребенка.

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Комментарии

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Неравнодушный
2021-01-07 13:06:46
Может, и найдётся ещё, будем надеяться. Чувство самосохранения у многих детей сейчас притуплено, не понимают вообще, куда попали.
кир
2021-01-07 11:43:52
Время ушло. Не найдут.
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