Помощь водолазов требуется для дальнейших поисков исчезнувшего в Карелии мальчика

Водолазная группа, занимающаяся поиском исчезнувшего в Карелии шестилетнего Филиппа Мельника, нуждается в поддержке.

Водолазная группа "ДобротворецЪ" нуждается в помощи дайверов и водолазов с полным комплектом для погружений под лед (сертификат Ice дайвера) и подводных охотников.

Водолазы ведут поиски пропавшего в поселке Хелюля шестилетнего Филиппа Мельника. Помощь им потребуется 10 и 11 января. Предстоит обследовать акваторию. Координаты штаба указаны в сообщении паблика водолазной группы "ДобротворецЪ".

По версии следствия, днем 28 декабря 6-летний Филипп Мельник, проживающий в поселке Хелюля Сортавальского района, вышел из дома и пропал. Мать ребенка попыталась самостоятельно отыскать сына, после чего обратилась в правоохранительные органы.



Приметы Филиппа Мельника: на вид 6 лет, худощавого телосложения, рост 116 см. Одет в синюю куртку, синие штаны, шапку с полосками, шарф бежевого цвета.



Лицам, обладающим какой-либо информацией о месте нахождения мальчика, необходимо обратиться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия по телефонам: 592-590, 89114373298, либо по телефону 02.

Ранее был опубликован фоторепортаж с места поисков исчезнувшего ребенка.