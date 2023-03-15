Понадобилось вмешательство прокуратуры, чтобы у школы в Петрозаводске поставили знак ограничения скорости

После вмешательства прокуратуры рядом со школой №8 в Петрозаводске установили дорожный знак ограничения скорости.

В прокуратуру республики обратился житель Петрозаводска, обративший внимание на отсутствие знака ограничения скорости на пересечении Промышленной и улицы Луначарского, около средней школы №8.

В надзорном органе проверили эту информацию и выяснили, что в нарушение закона мэрия города не озаботилась установкой необходимого дорожного знака.



Это создает угрозу жизни и здоровью петрозаводчан, в том числе, школьников, рассказали в прокуратуре Карелии.

Прокурор Петрозаводска внес представление, после чего дорожный знак появился в районе этой школы.