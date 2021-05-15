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Понедельник в Карелии будет теплым, дождливым и туманным

Новости. Погода
17:00, 16 Мая 2021
фото: © «Столица на Онего»
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Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на понедельник, 17 мая.

В понедельник, 17 мая, по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5, +10°С, на севере  0, +5°С, днем +17, +22°С, местами до +26°С.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем слабый дождь. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8, +10°С, днем +18, +20°С. Атмосферное давление будет расти.

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