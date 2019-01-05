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Новости. Общество
15:17, 05 Января 2019
фото: Столица на Онего

Понятие "дача" упраздняется: главное о реформе в 2019 году

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С 1 января 2019 года заработал новый закон о садоводстве и огородничестве, который пришел на смену устаревшему закону 1998 года.

По сути, упраздняется понятие "дача": остаются только садовые или огороднические поселки. Первые фактически приравниваются к коттеджным поселкам, где разрешено ИЖС.

Возможность регистрации на дачах приведет к легализации незаконно возведенных капитальных строений, владельцы которых не оформляли дома в собственность, поскольку с точки зрения закона они были построены как дачи.

Могут вырасти налоговые сборы. Кадастровая стоимость жилого дома в среднем в полтора-два раза выше, чем дачи. В результате налоговые отчисления увеличатся не только за счет того, что часть собственников "выйдут из тени", но и по причине роста кадастровой базы.

Подробнее о дачной реформе и ее возможных последствиях – в материале делового издания "Вести Карелии"

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Комментарии

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Мизантроп
2019-01-05 16:23:37
Понятие социально ответственного государства отменяется в 19 году. Вот главное! А эти все по говенные дачи...
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