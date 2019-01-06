Так рассуждал Сергей Щебекин, министр имущественных и земельных отношений Карелии, о дорогах в Костомукше.

"Товарищ глава республики. Сейчас по городу полтора часа колесил. По Костомукше. По дворам и дорогам. В целом впечатление от состояния дорог положительное. Везде смогли проехать, к каждому объекту и подъезду домов подойти. Почти все социальные объекты обошёл ногами. Школы, аптеки, суд, детсады, поликлиники, спортивные и медицинские объекты. Город весь освещён: и муниципальное жилье, и частный сектор, и дороги. Все окна домов горят. Много праздничной иллюминации, елки горят и торговые центры. Дороги почищены, как минимум грейдером. Понятно, не асфальт, но он и не нужен. Сугробы по обочинам присутствуют. Но это объяснимо. Обещают с завтрашнего дня вывозить начать. Видно, что уборка идёт онлайн. Деревья под снегом действительно гнутся, но ничего критичного".

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