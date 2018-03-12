Понтонный мост в Соломенном сдан в эксплуатацию

В Петрозаводске наплавной мост успешно прошел комплекс проверок во время тестового периода, заявили в мэрии.

Как пояснил заммэра Петрозаводска Андрей Иванов, в ходе испытаний мост выдержал все предусмотренные проектом нагрузки - как по весу, так и по габаритам проезжающих по нему транспортных средств.

На переправе есть освещение, установлены и отрегулированы светофоры. Новая переправа оборудована аппаратурой видеонаблюдения и видеофиксации, которая в перспективе будет подключена к системе "Безопасный город". К лету угол наклона аппарелей уменьшится, что сделает переправу через Логмозерский пролив еще комфортнее.

"Согласно данным многолетних наблюдений, уровень воды в Онежском озере зимой 2017 – 2018 годов выше максимальных показателей. Поэтому, когда после сезона схода льда уровень воды упадет, углы въезда на мост станут более пологими, что обеспечит прямую видимость с одного берега на другой", - сказал Андрей Иванов.

Напомним, автомобильное движение по новому понтонному мосту через Логмозерский пролив началось 14 декабря 2017 года. Его построил Онежский судостроительно-судоремонтный завод.