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Новости. Общество
13:21, 12 Марта 2018

Понтонный мост в Соломенном сдан в эксплуатацию

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В Петрозаводске наплавной мост успешно прошел комплекс проверок во время тестового периода, заявили в мэрии.

Как пояснил заммэра Петрозаводска Андрей Иванов, в ходе испытаний мост выдержал все предусмотренные проектом нагрузки - как по весу, так и по габаритам проезжающих по нему транспортных средств.

На переправе есть освещение, установлены и отрегулированы светофоры. Новая переправа оборудована аппаратурой видеонаблюдения и видеофиксации, которая в перспективе будет подключена к системе "Безопасный город". К лету угол наклона аппарелей уменьшится, что сделает переправу через Логмозерский пролив еще комфортнее.

"Согласно данным многолетних наблюдений, уровень воды в Онежском озере зимой 2017 – 2018 годов выше максимальных показателей. Поэтому, когда после сезона схода льда уровень воды упадет, углы въезда на мост станут более пологими, что обеспечит прямую видимость с одного берега на другой", - сказал Андрей Иванов.

Напомним, автомобильное движение по новому понтонному мосту через Логмозерский пролив началось 14 декабря 2017 года. Его построил Онежский судостроительно-судоремонтный завод.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2018-03-12 18:55:54
Успели! Основная задача была сдать ПОНТОН до схода льда.
Теперь все. "Рафик не виноват! ", если на воде проблемы выявляются.
petronik
2018-03-12 17:14:16
Объект "Мост" или "Мостовой переход" включает в себя непосредственно мост и автомобильные подходы к нему. Принят мост, а нормальных подходов с нормальными сопряжениями с мостом, так и не сделано. Надеюсь, об этом не забудут, и в благоприятный период эти работы будут сделаны?
Os
2018-03-12 14:04:03
А почему моста нет в регистровой книге Русского речного регистра?
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