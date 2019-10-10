Попавший в ДТП грузовик загрязнил реку в Олонецком районе Карелии (ФОТО и ВИДЕО)

фото: паблик в соцсети "Чтобы лучше было жить"

Нефтепродукты из перевернувшейся на трассе "Кола" фуры попали в реку Олонка.

В паблике "Чтобы лучше было жить" олончанин опубликовал видео и фото ЧП, которое произошло районе. В реку Олонка попали нефтепродукты.

"Многих олончан спешащих на работу и в школу неприятно удивили подтеки нефтепродуктов видимых со всех мостов города, - написал неравнодушный горожанин. - Их было так много, что казалось, где-то бензовоз в реку съехал".

Чтобы узнать причину появления масляных пятен в реке, олончанин проехал вдоль дороги и обнаружил источник загрязнения.

"Как оказалось, на трассе "Кола", на ремонтируемом мосту через реку Олонку, автопоезд врезался в разделяющие ограждения. Удар был такой силы, что оторвало передний мост и пробило бензобак, - написал автор фото и видео. - Увы, нефтепродукты попали в реку. Люди не пострадали".