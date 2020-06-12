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Поправки о зарплатах бюджетников внесут в Трудовой кодекс

Новости. Общество
09:35, 13 Июня 2020
фото: pixabay
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Правительство обсудит поправки в Трудовой кодекс, которые дадут ему право устанавливать требования к отраслевой системе оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях.

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

Трансляция заседания велась на телеканале "Россия 24".

"Также мы рассмотрим сегодня проект поправок в Трудовой кодекс, которые были разработаны по поручению президента. Они дают правительству право устанавливать требования к системам оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях", - сказал премьер.

Зачем нужны такие поправки, читайте в интернет-газете "Вести Карелии",

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