Поправки о зарплатах бюджетников внесут в Трудовой кодекс

Правительство обсудит поправки в Трудовой кодекс, которые дадут ему право устанавливать требования к отраслевой системе оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях.

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

Трансляция заседания велась на телеканале "Россия 24". "Также мы рассмотрим сегодня проект поправок в Трудовой кодекс, которые были разработаны по поручению президента. Они дают правительству право устанавливать требования к системам оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях", - сказал премьер. Зачем нужны такие поправки, читайте в интернет-газете "Вести Карелии",