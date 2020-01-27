Попробуйте горячее меню от "Бургер Кинг" за 39 рублей

А вы уже успели попробовать в сети ресторанов быстрого питания "Бургер Кинг" чизбургер за 39 рублей?

Приходите в ТРЦ "Тетрис", 1 этаж.



Чизбургер – фирменный бифштекс из говядины, приготовленной на открытом огне, ломтик расплавленного сыра, с соусами и кусочками маринованных огурчиков, которые подаются в подрумяненной булочке с кунжутом. Дополнительно порадовать себя и близких можно десертами, салатами, напитками и другими видами гамбургера.







Успейте попробовать чизбургер и другие фирменные блюда от ресторана быстрого питания. Вас ждут просторные залы в современном дизайне и новейшее оборудование, на котором для вас приготовят сочные блюда.



Только в "Бургер Кинг" вы сможете прочувствовать каждую нотку тончайшего аромата булочки, котлеты, овощей и других ингредиентов. А также оплатить бонусами "Спасибо" от "Сбербанка".

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