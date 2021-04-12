Популярное успокоительное средство больше не хотят продавать в аптеках

По его словам, это связано с тем, что в марте 2021 года Минздрав ужесточил правила его продажи и выполнить новые требования сети не могут. В частности, министерство отнесло препарат к сильнодействующим и ввело на него предметно-количественный учет. Это означает, что в любой момент в аптеку может прийти проверка со стороны контролирующих органов и сверить число реализованных упаковок и рецептов, которые фармацевты забрали у покупателей, объясняет гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.