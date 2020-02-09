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Популярность фермерства в Карелии растет выше ожиданий

Новости. Общество
12:37, 10 Февраля 2020
фото: © Донат Сорокин/ТАСС
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В Карелии в 2019 году было создано 110 крестьянско-фермерских хозяйств, что в 2,6 раза больше, чем ожидал Минсельхоз республики.

Такие денные приведены в подготовленной министерством презентации итогов работы АПК Карелии в 2019 году.

Вместе с ростом количества фермерских хозяйств, увеличилось количество работников, нанятых фермерами. В 2019 году работу получили 83 человека, что на 3,8% больше запланированного.

О причиных роста популярности фермерства в республике, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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бюджет
2020-02-10 15:09:47
Работающие предприятия, в которые вложены несметные богатства, грохают, а про 3 козы сказки рассказывают. Маразм крепчает!
Изя
2020-02-10 15:04:43
Главное популярно объяснить как всё должно быть и сделать всё наоборот . Болтуны .
zanoza
2020-02-10 14:27:51
Ну вот же какая польза от Министерства с/х, фермерские хозяйства растут и процветают на выделенные гранты! Правда "Мояк" доведён до банкротства, но это же сущие пустяки :)
новый
2020-02-10 13:03:36
Увеличилось количество кулаков , подкулачников и холопов. Так правильно надо говорить. И попы на Валааме немного подшаманивают в теплицах нахаляву.
Гость
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