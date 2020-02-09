Популярность фермерства в Карелии растет выше ожиданий

В Карелии в 2019 году было создано 110 крестьянско-фермерских хозяйств, что в 2,6 раза больше, чем ожидал Минсельхоз республики.

Такие денные приведены в подготовленной министерством презентации итогов работы АПК Карелии в 2019 году.

Вместе с ростом количества фермерских хозяйств, увеличилось количество работников, нанятых фермерами. В 2019 году работу получили 83 человека, что на 3,8% больше запланированного. О причиных роста популярности фермерства в республике, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".