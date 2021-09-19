Популярную пластическую операцию специалист назвал смертельно опасной

Популярная пластическая операция по увеличению ягодиц оказалась смертельно опасной.

Соответствующий материал опубликовала Лента.ру со ссылкой на Daily Star.

Речь идет о процедуре Brazilian Butt Lift, во время которой хирург откачивает жир пациента из других частей тела посредством липосакции, после чего вводит его в ягодицы, тем самым увеличивая их размер. Отмечается, что упомянутая операция стала трендом среди молодежи благодаря социальным сетям и инфлюэнсерам, таким как Ким Кардашьян.

Основатель клиники Frati Cosmetic Surgery Риккардо Фрати назвал Brazilian Butt Lift «рискованной процедурой», поскольку она имеет высокий уровень смертности: один к трем тысячам. По его словам, женщины часто сталкиваются с осложнениями, вызванными жировой эмболией — скопление жира в сосуде, которое приводит к блокировке кровотока.

«Среди осложнений — некроз жировой ткани, целлюлит, деформация ягодиц, заражение крови, а в крайнем случае — смерть», — подчеркнул врач и добавил, что данная операция запрещена в Великобритании из-за высокого уровня смертности. Несмотря на это, многие пациенты отправляются заграницу, чтобы увеличить ягодицы подобным способом.

Несколько моделей, блогеров и предпринимательниц, которые делали Brazilian Butt Lift, в интервью изданию рассказали о страшных последствиях хирургического вмешательства и призвали читателей отказаться от него. Так, телезвезда Натали Харрис пожаловалась на гной из швов, а манекенщица Сшипа Селти призналась, что не могла сидеть полгода после процедуры.