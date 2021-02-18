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Популярные блогеры посетят Карелию и расскажут про её возможности

Новости. Общество
09:23, 19 Февраля 2021
фото: pxhere.com
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Карелия попала в список регионов-победителей блог-тура "Россия – страна возможностей".

Республика Карелия, Магаданская область, Камчатский край, Республика Коми и Челябинская область стали победителями конкурса среди регионов на право проведения блог-тура в рамках проекта "ТопБЛОГ" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Об этом информирует сайт Российского агентства правовой и судебной информации.

В каждый из регионов отправятся победители проекта и блогеры с миллионной аудиторией, которые расскажут в своих соцсетях о местных красотах и достопримечательностях.

"Регионы-победители были выбраны в трех категориях. Челябинская область одержала победу в номинации "Субъекты РФ с численностью населения от 1 млн и выше", Республика Коми и Республика Карелия набрали наибольшее количество баллов среди территорий с населением от 500 тысяч до 1 миллиона. А Магаданская область и Камчатский край выиграли в номинации "Субъекты РФ с численностью населения до 500 тысяч". Победителей выбирал экспертный совет, в состав которого вошли блогеры, представители партнеров проекта "ТопБЛОГ", финалисты конкурса "Мастера гостеприимства" и профильные эксперты. Совет анализировал заявки от регионов, оценивал предлагаемые туристические маршруты и, в целом, концепции путешествий. В рамках блог-тура наставники и победители конкурса проведут тематические встречи, автограф-сессии и мастер-классы для жителей регионов-победителей. Кроме того, они посетят достопримечательности, которые были предложены в конкурсных заявках, отправятся на экскурсии по главным спортивным объектам регионов, пообщаются с местными артистами, спортсменами, представителями коренных народов", — рассказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"Команды самых успешных участников проекта «ТопБЛОГ» и их наставники-блогеры приедут в регионы, чтобы показать их с неизвестной для большинства россиян стороны и даже разрушить стереотипы об определенных территориях", - говорится на сайте РАПСИ. Работы о регионах они покажут в соцсетях.

Также блогеры снимут фильмы о самых интересных событиях, национальных традициях и быте, о природных и архитектурных памятниках в каждом пункте блог-тура. Главная задача фильмов – привлечь внимание россиян к местным красотам, показать неочевидные туристические маршруты.

Сообщается, что "ТопБЛОГ" – проект, где участники могут получить навыки ведения соцсетей и попробовать стать блогером. Самые активные "топблогеры" смогут участвовать в коллаборациях с блогерами-экспертами, получат статус амбассадора бренда, создадут профессиональное портфолио. Проект реализуется президентской платформой "Россия – страна возможностей".

Ранее сообщалось, как топовый блогер Илья Варламов восторгался Карелией, получив за это 4,8 млн рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-02-19 10:14:51
А так же 62 ордена за оборону золотого ёршика
Вася
2021-02-19 10:13:57
Весной расцветет черемуха и сирень....
Вася
2021-02-19 09:57:23
на радио фм промелькнуло что хозяин дворца "киндер сюрприз".
Вася
2021-02-19 09:55:28
главвор банкует !
врунофф
2021-02-19 09:32:26
Своих бездельников избыток
Leopol'd
2021-02-19 09:56:49
врунофф, не плачь! Подписывался бы своим именем, может и тебя бы позвали. А так ты остался невостребованным, избыточным, карельским бездельником.
Вася
2021-02-19 10:07:24
Leopol'd, врунофф над вами стибается,умный пенс.
Вася
2021-02-19 10:06:18
Leopol'd, Высокое доверие Путина - это аванс, который им следует отработать
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