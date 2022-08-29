Популярные европейские автомобили могут вернуться в Россию под другим брендом

Компания Volkswagen AG может продать свой бизнес в России австрийскому концерну, а тот будет продавать автомобили под другим брендом.

Как сообщает «АвтоВзгляд», об этом, со ссылкой на свои источники, сообщило европейское издание NewEurope.

По его сведениям, для выпуска автомобилей якобы будут использоваться бывшие производственные площадки Volkswagen. При этом концерн продолжит поставки комплектующих и запчастей в РФ.

«АвтоВзгляд» предположил, что, судя по обилию «неназванных источников» в материале NewEurope, эта информация может оказаться фейком.