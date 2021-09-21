Какие районы Дубая предпочитают люди разных возрастов

Специалисты помогут определиться с покупкой недвижимости в мегаполисе.

Согласно последнему демографическому отчету Дубайского статистического центра, в мегаполисе проживает около 3,4 млн человек. Из них около 290 000 граждан в возрасте от 18 до 24 лет, 1,18 млн – от 25 до 34 лет, около 818 000 -в возрасте от 35 до 44 лет, 528 000 - в возрасте 45 лет и старше. В каких же районах Дубая предпочитают жить люди разного возраста?

Лучшие районы Дубая для 18-24-летних

Самая младшая возрастная группа - это те, кто закончил свое высшее образование, или только начал работать. Бюджет для них может быть ограниченным. Поэтому молодые люди ищут места, которые являются одновременно доступными по цене и близкими к известным центрам отдыха и развлечений.

Агентство по продаже недвижимости в Дубае предлагает для них жилые объекты в таких районах:

Джумейра Виллидж Секл (Jumeirah Village Circle) – сообщество с оптимальным сочетанием цены и качества, доступное для проживания с домашними животными;

Джумейра Лейк Тауэрс (Jumeirah Lake Towers) – это оживленный район с парками, велосипедными дорожками, ресторанами и другими удобствами в непосредственной близости.

Шейх Заид Роуд (Sheikh Zayed Road) – район с элитной недвижимостью, близко расположенный к станциям метро.

Популярные районы Дубая для возрастной группы 25-34

У людей этого возраста уже более стабильная финансовая ситуация, поэтому они могут рассмотреть более роскошные и спокойные для жизни районы. Вот несколько вариантов:

Дубай Силикон Оазис (Dubai Silicon Oasis) – сообщество с отличным соотношением цены и качества, удобное для молодых семей и одиноких людей.

Аль-Барша (Al Barsha) - этот район идеально подходит для семейной жизни и прекрасно связан с остальной частью города.

Бизнес-Бэй (Business Bay) – фешенебельное сообщество с премиальными апартаментами и развитой инфраструктурой.

Лучшие жилые районы для людей 35-44 летнего возраста

Жители мегаполиса этой возрастной группы ищут семейные районы, которые предлагают спокойный образ жизни с развитой инфраструктурой и близостью к образовательным учреждениям. Оптимальные варианты:

Спрингс (The Springs) – сообщество, идеально подходящее для молодых пар и семей с просторными виллами.

Мирдиф (Mirdif) - район подходит для семейного проживания, предлагающий широкий выбор объектов недвижимости на продажу.

Арабиан Ранчес (Arabian Ranches) – сообщество, предлагающее роскошный образ жизни поблизости от разлекательных центров и лучших школ и детских садов.

Популярные районы для людей от 45 лет и старше

Для этой группы предпочтительнее спокойный образ жизни неподалеку от необходимых для комфортной жизни удобств – торговые центры, рестораны, медицинские учреждения.

Наиболее востребованные варианты:

ДАМАК Хиллз (DAMAC Hills) – район с отличным выбором апартаментов, таунхаусов и вилл.

Мудон (Mudon) – закрытое сообщество со множеством комфортабельных домов и развитой инфраструктурой.

Эмирейтс Хиллз (Emirates Hills) – фешенебельный район, расположенный вокруг элитного гольф-клуба Montgomerie.

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