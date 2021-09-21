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Какие районы Дубая предпочитают люди разных возрастов

Новости. Общество
16:41, 23 Сентября 2021

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Специалисты помогут определиться с покупкой недвижимости в мегаполисе.

Согласно последнему демографическому отчету Дубайского статистического центра, в мегаполисе проживает около 3,4 млн человек. Из них около 290 000 граждан в возрасте от 18 до 24 лет, 1,18 млн – от 25 до 34 лет, около 818 000 -в возрасте от 35 до 44 лет, 528 000 - в возрасте 45 лет и старше. В каких же районах Дубая предпочитают жить люди разного возраста?

Лучшие районы Дубая для 18-24-летних

Самая младшая возрастная группа - это те, кто закончил свое высшее образование, или только начал работать. Бюджет для них может быть ограниченным. Поэтому молодые люди ищут места, которые являются одновременно доступными по цене и близкими к известным центрам отдыха и развлечений.

Агентство по продаже недвижимости в Дубае предлагает для них жилые объекты в таких районах:

  • Джумейра Виллидж Секл (Jumeirah Village Circle) – сообщество с оптимальным сочетанием цены и качества, доступное для проживания с домашними животными;
  • Джумейра Лейк Тауэрс (Jumeirah Lake Towers) – это оживленный район с парками, велосипедными дорожками, ресторанами и другими удобствами в непосредственной близости.
  • Шейх Заид Роуд (Sheikh Zayed Road) – район с элитной недвижимостью, близко расположенный к станциям метро.

Популярные районы Дубая для возрастной группы 25-34

У людей этого возраста уже более стабильная финансовая ситуация, поэтому они могут рассмотреть более роскошные и спокойные для жизни районы. Вот несколько вариантов:

  • Дубай Силикон Оазис (Dubai Silicon Oasis) – сообщество с отличным соотношением цены и качества, удобное для молодых семей и одиноких людей.
  • Аль-Барша (Al Barsha) - этот район идеально подходит для семейной жизни и прекрасно связан с остальной частью города.
  • Бизнес-Бэй (Business Bay) – фешенебельное сообщество с премиальными апартаментами и развитой инфраструктурой.

Лучшие жилые районы для людей 35-44 летнего возраста

Жители мегаполиса этой возрастной группы ищут семейные районы, которые предлагают спокойный образ жизни с развитой инфраструктурой и близостью к образовательным учреждениям. Оптимальные варианты:

  • Спрингс (The Springs) – сообщество, идеально подходящее для молодых пар и семей с просторными виллами.
  • Мирдиф (Mirdif) - район подходит для семейного проживания, предлагающий широкий выбор объектов недвижимости на продажу.
  • Арабиан Ранчес (Arabian Ranches) – сообщество, предлагающее роскошный образ жизни поблизости от разлекательных центров и лучших школ и детских садов.

Популярные районы для людей от 45 лет и старше

Для этой группы предпочтительнее спокойный образ жизни неподалеку от необходимых для комфортной жизни удобств – торговые центры, рестораны, медицинские учреждения.

Наиболее востребованные варианты:

  • ДАМАК Хиллз (DAMAC Hills) – район с отличным выбором апартаментов, таунхаусов и вилл.
  • Мудон (Mudon) – закрытое сообщество со множеством комфортабельных домов и развитой инфраструктурой.
  • Эмирейтс Хиллз (Emirates Hills) – фешенебельный район, расположенный вокруг элитного гольф-клуба Montgomerie.

Купить элитную недвижимость в Дубае

Инвестиции в элитную недвижимость ОАЭ начинаются с покупки апартаментов и вилл в Дубае. Опытные специалисты помогут определиться с выбором. Свяжитесь с ними через форму обратной связи или по телефону, указанному на сайте. Более подробную информацию читайте на официальном сайте https://www.axcapital.ae/ru/

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