Какие районы Дубая предпочитают люди разных возрастов

Специалисты помогут определиться с покупкой недвижимости в мегаполисе.
Согласно последнему демографическому отчету Дубайского статистического центра, в мегаполисе проживает около 3,4 млн человек. Из них около 290 000 граждан в возрасте от 18 до 24 лет, 1,18 млн – от 25 до 34 лет, около 818 000 -в возрасте от 35 до 44 лет, 528 000 - в возрасте 45 лет и старше. В каких же районах Дубая предпочитают жить люди разного возраста?
Лучшие районы Дубая для 18-24-летних
Самая младшая возрастная группа - это те, кто закончил свое высшее образование, или только начал работать. Бюджет для них может быть ограниченным. Поэтому молодые люди ищут места, которые являются одновременно доступными по цене и близкими к известным центрам отдыха и развлечений.
Агентство по продаже недвижимости в Дубае предлагает для них жилые объекты в таких районах:
Популярные районы Дубая для возрастной группы 25-34
У людей этого возраста уже более стабильная финансовая ситуация, поэтому они могут рассмотреть более роскошные и спокойные для жизни районы. Вот несколько вариантов:
Лучшие жилые районы для людей 35-44 летнего возраста
Жители мегаполиса этой возрастной группы ищут семейные районы, которые предлагают спокойный образ жизни с развитой инфраструктурой и близостью к образовательным учреждениям. Оптимальные варианты:
Популярные районы для людей от 45 лет и старше
Для этой группы предпочтительнее спокойный образ жизни неподалеку от необходимых для комфортной жизни удобств – торговые центры, рестораны, медицинские учреждения.
Наиболее востребованные варианты:
Купить элитную недвижимость в Дубае
Инвестиции в элитную недвижимость ОАЭ начинаются с покупки апартаментов и вилл в Дубае. Опытные специалисты помогут определиться с выбором. Свяжитесь с ними через форму обратной связи или по телефону, указанному на сайте. Более подробную информацию читайте на официальном сайте https://www.axcapital.ae/ru/
На правах рекламы