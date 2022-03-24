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Популярный фестиваль «Кинотавр» не состоится в этом году

Новости. Общество
20:30, 24 Марта 2022
фото: © Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Изначально фестиваль должен был пройти в Сочи с 13 по 20 сентября, информирует ТАСС.

Открытый российский фестиваль «Кинотавр», который планировалось провести в Сочи осенью, не состоится. Об этом сообщил журналистам президент смотра Александр Роднянский, информирует ТАСС.

«Кинотавр» — важнейший отечественный фестиваль и один из самых известных культурных брендов в России. Я руковожу им уже 18 лет и горжусь талантливыми фильмами и авторами, которые были открыты и замечены благодаря фестивалю. Их очень немало. Но в этом году фестиваль не состоится, он будет перенесен на период, когда мы переживем текущие политические события и сможем вернуться к кинематографу, в том числе — чтобы осмыслить произошедшее со страной и всеми нами», — сказал Роднянский.

Фестиваль «Кинотавр» два года подряд проходил осенью в формате делового форума из-за пандемии коронавируса. В этом году он вновь должен был состояться в Сочи с 13 по 20 сентября.

Смотр проводится ежегодно с 1991 года. В разные годы его победителями становились фильмы «Брат» и «Война» Алексея Балабанова, «Время танцора» Вадима Абдрашитова, «Водитель для Веры» Павла Чухрая, «Изображая жертву» Кирилла Серебренникова, «Бедные родственники» Павла Лунгина, «Простые вещи» Алексея Попогребского, «Географ глобус пропил» Александра Велединского и другие картины.

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